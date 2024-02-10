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10 февраля, 01:57

Майкон: «Если мне скажут выбрать лучшего бразильца в истории РПЛ, то это — Вагнер Лав»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Бразилии Майкон считает, что бразильским футболистам повезло, если они играют в РПЛ.

«Потому что приехать в Россию — это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!

«Зенит» — очень знаменитый клуб. Любой бразильский футболист, который получает предложение от этого клуба, стремится сюда приехать. Ведь они знают, что это хорошая структура. Но считаю, что нельзя сравнивать Санкт-Петербург с Рио-де-Жанейро. Кто был самым крутым бразильцем в России? Вагнер Лав. Он первым приехал в Россию. Малком был очень важным игроком. Но если мне скажут выбрать лучшего, то это — Вагнер», — цитирует Metaratings.ru Майкона.

Источник: https://metaratings.ru/news/maikon-zenit-znamenityi-klub-lyuboi-brazilec-stremitsya-syuda-priekhat-332586/
Вагнер Лав
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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