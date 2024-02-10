Майкон: «Если мне скажут выбрать лучшего бразильца в истории РПЛ, то это — Вагнер Лав»

Экс-защитник сборной Бразилии Майкон считает, что бразильским футболистам повезло, если они играют в РПЛ.

«Потому что приехать в Россию — это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!

«Зенит» — очень знаменитый клуб. Любой бразильский футболист, который получает предложение от этого клуба, стремится сюда приехать. Ведь они знают, что это хорошая структура. Но считаю, что нельзя сравнивать Санкт-Петербург с Рио-де-Жанейро. Кто был самым крутым бразильцем в России? Вагнер Лав. Он первым приехал в Россию. Малком был очень важным игроком. Но если мне скажут выбрать лучшего, то это — Вагнер», — цитирует Metaratings.ru Майкона.