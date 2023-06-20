Агент Башича заявил, что футболист восстановится к первому сбору «Оренбурга»

Футбольный агент Асхат Идризович рассказал, что полузащитник «Оренбурга» Иван Башич близок к полному восстановлению.

«Иван полностью восстановится к началу первого тренировочного сбора «Оренбурга». Также могу сказать, что Башич останется на следующий сезон в «Оренбурге», это 100 процентов», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Башич сыграл 17 матчей в составе «Оренбурга», забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.