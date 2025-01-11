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Агент Сафонов — о возможном уходе Виллиана Жозе из «Спартака»: «Отряд не заметит потери бойца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный уход нападающего Виллиана Жозе из «Спартака».

«Жозе себя не показал. Отряд не заметит потери бойца. Забил всего один мяч. Приехал в клуб разобранный. Не вижу никаких проблем. Наоборот, у «Спартака» вообще в команде перебор футболистов.

Не знаю, нужна ли вообще «Спартаку» замена Жозе. У них есть еще Николсон на подмену. Я был удивлен, когда они отдали Мелешина, он мог бы пригодится, плюс российский паспорт», — цитирует Сафонова Legalbet.

Виллиан Жозе летом прошлого года перешел в «Спартак» из «Бетиса». 33-летний бразилец провел 13 матчей за красно-белых, отличившись одним голом.

10 января бразильский журналист Эмерсон Жуниор сообщил, что «Спартак» расторг контракт с форвардом.

Источник: Legalbet
Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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