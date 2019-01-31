Кудряшов стал партнером Таски в "Истанбуле"

Как стало известно "СЭ", защитник сборной России Федор Кудряшов продолжит карьеру в турецком клубе "Истанбул Башакшехир". Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на два года.

Ранее интерес к 31-летнмему игроку проявлял "Фенербахче", в составе которого выступает другой игрок сборной России Роман Нойштедтер.

Напомним, что Кудряшов покинул "Рубин" – клуб разорвал с ним контракт.

В этом сезоне в премьер-лиге Кудряшов провел 9 матчей.

Добавим, что за "Истанбул" выступает бывший защитник "Спартака" Сердар Таски.

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