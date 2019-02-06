Куда перейдет Мевля – в ЦСКА или в "Ростов"?

По информации "СЭ", трансфер центрального защитника "Зенита" Михи Мевли в "Эмполи" близок к срыву.

Из-за технических проблем его переход в итальянский клуб может не состояться – данные о сделке не внесли до дед-лайна в специальную систему, и, с большой долей вероятности, сегодня команда серии А получит официальный отказ в регистрации 28-летнего словенца. В России же период дозаявок продлится почти до конца февраля, так что, скорее всего, футболист останется в РПЛ.

По нашим данным, интерес к Мевле проявляют ЦСКА и "Ростов" – в обоих случаях рассматривается вариант с арендой. В случае с армейцами шансы ниже, поскольку сине-бело-голубые могут не захотеть усиливать прямого конкурента в борьбе за титул. Переход к дончанам при таких обстоятельствах более вероятен.

В этом сезоне Мевля провел в составе "Зенита" 14 официальных матчей во всех турнирах. (Сергей Егоров)