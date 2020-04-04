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«Куда отправлюсь в будущем — непонятно». Зиньковский прокомментировал разговоры о переходе в «Спартак»

13:10
Антон Зиньковский. Фото Instagram.
Антон Зиньковский. Фото Instagram.
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал разговоры о том, что на него претендует «Спартак».

— Что бы не писали и не говорили, я остаюсь игроком «Крыльев», и все мысли связаны с нынешним клубом и задачей, которая перед нами стоит. Куда отправлюсь в будущем — непонятно, но в любом случае, я никуда не перейду, не доиграв этот сезон.

— В «Спартак» сватали и Никиту Чернова. Пошутили по этому поводу над экс-защитником ЦСКА?

— Нет, информацию не обсуждали, потому что она появилась, когда все мы были в отпуске. Болельщики могут подумать, мол, вот, он что-то уже подписал! А футбольные люди понимают, что это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше.

— Сейчас достаточно подписаться на аккаунт клуба, чтобы поползли слухи о переходе.

— Да, но зачем мне это делать?

— Вы же следите, как дела у Александра Соболева и Наиля Умярова.

— Да, Сашу поздравлял с голевыми. У Наиля травма была, но до этого очень хорошо играл. Со всеми ребятами я постоянно на связи. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Антона Зиньковского читайте здесь

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