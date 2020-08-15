Кучаев повторил достижение Семака, Жо и Думбья
Константин Кучаев открыл счет в матче второго тура премьер-лиги против «Тамбова» и стал четвертым футболистом ЦСКА, которому удалось отличиться в двух стартовых играх чемпионата России.
Гол Константина Кучаева, 1:0#ЦСКТамбов #ТинькоффРПЛhttps://t.co/LQ8XiyKcGC— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 15, 2020
До 22-летнего хавбека столь мощный старт сезона выдавали три знаковых для красно-синих футболиста — Сергей Семак, Жо и Сейду Думбья. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты ЦСКА, забивавшие в двух первых турах чемпионата
|
Сезон
|
Игрок
|
Матч
|
Гол
|
2003
|
Сергей Семак
|
Рубин (д) — 4:0
|
43' (2:0)
|
|
|
Ротор (г) — 2:1
|
14' (2:0)
|
2008
|
Жо
|
Шинник (д) — 1:1
|
63' (1:0)
|
|
|
Крылья Советов (г) — 2:0
|
65' (2:0)
|
2014/15
|
Сейду Думбья
|
Торпедо (д) — 4:1
|
34' (1:0)
|
|
|
Мордовия (г) — 1:0
|
79' (1:0)
|
2019/20
|
Константин Кучаев
|
Химки (г) — 2:0
|
19' (1:0)
|
|
|
Тамбов (д) — 1:1*
|
31' (1:0)
* Матч продолжается