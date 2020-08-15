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Кучаев повторил достижение Семака, Жо и Думбья

19:09
Константин Кучаев. Фото ФК ЦСКА
Константин Кучаев. Фото ФК ЦСКА
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Константин Кучаев открыл счет в матче второго тура премьер-лиги против «Тамбова» и стал четвертым футболистом ЦСКА, которому удалось отличиться в двух стартовых играх чемпионата России.

До 22-летнего хавбека столь мощный старт сезона выдавали три знаковых для красно-синих футболиста — Сергей Семак, Жо и Сейду Думбья. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты ЦСКА, забивавшие в двух первых турах чемпионата

Сезон

Игрок

Матч

Гол

2003

Сергей Семак

Рубин (д) — 4:0

43' (2:0)

Ротор (г) — 2:1

14' (2:0)

2008

Жо

Шинник (д) — 1:1

63' (1:0)

Крылья Советов (г) — 2:0

65' (2:0)

2014/15

Сейду Думбья

Торпедо (д) — 4:1

34' (1:0)

Мордовия (г) — 1:0

79' (1:0)

2019/20

Константин Кучаев

Химки (г) — 2:0

19' (1:0)

Тамбов (д) — 1:1*

31' (1:0)

* Матч продолжается

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