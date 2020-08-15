Кучаев повторил достижение Семака, Жо и Думбья

Константин Кучаев открыл счет в матче второго тура премьер-лиги против «Тамбова» и стал четвертым футболистом ЦСКА, которому удалось отличиться в двух стартовых играх чемпионата России.

До 22-летнего хавбека столь мощный старт сезона выдавали три знаковых для красно-синих футболиста — Сергей Семак, Жо и Сейду Думбья. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты ЦСКА, забивавшие в двух первых турах чемпионата

Сезон Игрок Матч Гол 2003 Сергей Семак Рубин (д) — 4:0 43' (2:0) Ротор (г) — 2:1 14' (2:0) 2008 Жо Шинник (д) — 1:1 63' (1:0) Крылья Советов (г) — 2:0 65' (2:0) 2014/15 Сейду Думбья Торпедо (д) — 4:1 34' (1:0) Мордовия (г) — 1:0 79' (1:0) 2019/20 Константин Кучаев Химки (г) — 2:0 19' (1:0) Тамбов (д) — 1:1* 31' (1:0)

* Матч продолжается