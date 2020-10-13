Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» признался, что всю команду задели разговоры про том, что уфимцы намеренно проиграют «Спартаку».

— Все помнят вашу молниеносную, семисекундную пресс-конференцию после матча с красно-белыми, когда вы сказали: «Вы все говорили, что у «Спартака» шесть очков. Где эти шесть очков?». Как настраивали команду на ту встречу, что говорили?

— Что говорил — не помню, но настрой у нас был боевой. И вся эта ситуация здорово задела всех и, прежде всего, футболистов. Игра могла сложиться по-всякому, не исключалось и поражение. Но отдать этот матч легко и безвольно — такого точно быть не могло.

Все говорят, что тогда «Спартак» должен был победить. Да, где-то дотерпели, но сделали это, потому что оказались полностью готовы к встрече. Соперник наносил много ударов, оказывал серьезное давление. Но счет — 1:1. Все. После финального свистка Газизов зашел к нам в раздевалку, я сказал: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось». Он: «Никаких вопросов! Молодцы, хорошо играли». Прошел по раздевалке, всем пожал руки. Кто захочет — всегда станет искать какие-то неспортивные подвохи. (Игорь Рабинер)

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