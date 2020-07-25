Кто выступит за Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/21

Определились все российские участники Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.

Чемпион и обладатель Кубка России «Зенит» будет «посеян» и попадет в первую корзину при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов.

Занявший второе место «Локомотив» окажется в третьей или четвертой корзине.

Ставший третьим «Краснодар» начнет свой путь с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

ЦСКА, финишировавший четвертым, попал напрямую в групповой турнир Лиги Европы.

«Ростов», занявший пятое место, стартует с третьего отборочного раунда второго по значимости еврокубка.

Ставшее шестым «Динамо», благодаря поражению «Химок» от «Зенита» в финале Кубка (0:1), начнет путь со второго отборочного раунда Лиги Европы.