Кто выступит за Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/21
19:08
Определились все российские участники Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.
Чемпион и обладатель Кубка России «Зенит» будет «посеян» и попадет в первую корзину при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов.
Занявший второе место «Локомотив» окажется в третьей или четвертой корзине.
Ставший третьим «Краснодар» начнет свой путь с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
ЦСКА, финишировавший четвертым, попал напрямую в групповой турнир Лиги Европы.
«Ростов», занявший пятое место, стартует с третьего отборочного раунда второго по значимости еврокубка.
Ставшее шестым «Динамо», благодаря поражению «Химок» от «Зенита» в финале Кубка (0:1), начнет путь со второго отборочного раунда Лиги Европы.
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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