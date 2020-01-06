«Кто в команде лучший, кроме Акинфеева? Набабкин!» Игроки ЦСКА ответили на вопросы детей

ЦСКА на своем официальном YouTube-канале опубликовал новогоднее видео, посвященное ответам на вопросы детей. Юные болельщики армейской команды задали вопросы разным игрокам ЦСКА и главному тренеру Виктору Гончаренко.

В частности, у Гончаренко спросили, когда команда научится удерживать крупное преимущество в счете. А у Такумы Нисимуры спросили, кто лучший футболист ЦСКА, кроме Игоря Акинфеева.