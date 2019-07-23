Кто такой Перейро. Главное о том, что может уругвайский полузащитник

Известный скаут Павел Кучеров, проживающий в Голландии – о том, чего ждать от потенциального новичка "Спартака" Гастона Перейро, выступающего за ПСВ.

Коротко о главном:

– Красно-белые и эйндховенцы согласовали условия трансфера 24-летнего атакующего полузащитника. По неофициальным данным, москвичи готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Вопрос в позиции агента игрока, который против перехода.

Кучеров выделяет главное о хавбека:

1. Перейро не играет чистую "десятку", и не исполнял никогда роль чистого плеймейкера – это больше второй атакующий полузащитник, или же футболист правого фланга, сильным качеством которого является смещение в центр, переход на другой край, удар.

2. Самый его сильный козырь – пас и креатив. Может сделать что-то неординарное в атаке, принять решение, которое никто не ждет.

3. Как и у многих левоногих, у Перейро отличный удар – игрок здорово исполняет штрафные, у него великолепная подача.

4. Не знаю пока, в какой роли видит парня "Спартак". На мой взгляд, команде необходим футболист, который может в полузащите вести атакующие действия команды, связывать атаку и оборону. Может ли это делать Перейро? У меня есть вопросы по работоспособности и самоотдаче, по его бойцовским качествам, по тому, как при потере мяча он переключается в отбор. Российский чемпионат существенно отличается от голландского – РПЛ более контактная и силовая. Возможно, Перейро и любит идти в отбор, но по матчам в Нидерландах я этого не заметил.

А "Спартаку" нужен мобильный футболист, который готов давать большой объем. Концепция тренера Кононова просматривается – доминирующий футбол, высокий прессинг, в котором никто не должен выпадать. Если это происходит хотя бы с одним, могут быть ситуации, которые случались в Ростове – при потере мяча идет длинный пас и быстрая контратака.

5. Факторы риска, безусловно, есть. Как Перейро справится с давлением, как адаптируется? По тому, как идет этот процесс у Понсе, вопросы есть. Он пока не помогает, не выделяется. "Спартаку" нужны очень быстрые, мобильные футболисты, способные быстро перестраиваться в тот момент, когда команда теряет мяч: защитники располагаются очень высоко, что опасно – если кто-то из средней линии не вовремя включается в прессинг, любая потеря опасна. Идут передачи за спину, люди на скорости