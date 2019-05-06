6 мая. Москва. Александр Протасовицкий (в центре) и Александр Кокорин перед заседанием. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

После первых майских праздников Пресненский суд возобновляет рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня – прения сторон.

На заседание один из подсудимых, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий приехал в майке со словами Александра Невского: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет".

Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и Протасовицкий обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Live суда Кокорина и Мамаева