Кто лучший игрок в России. Версия тренера «Химок» Черевченко
07:30
Лучшим футболистом России, согласно результатам голосования «СЭ», признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поставил на первое место Влашича. Также в его пятерку попали: Даниил Лесовой («Динамо»), Юрий Жирков («Зенит»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Бернард Бериша («Ахмат»).
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