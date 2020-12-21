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Кто лучший игрок в России. Версия тренера «Химок» Черевченко

07:30
Игорь Черевченко. Фото ФК "Химки".
Игорь Черевченко. Фото ФК "Химки".
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Лучшим футболистом России, согласно результатам голосования «СЭ», признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поставил на первое место Влашича. Также в его пятерку попали: Даниил Лесовой («Динамо»), Юрий Жирков («Зенит»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Бернард Бериша («Ахмат»).

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