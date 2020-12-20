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Кто лучший игрок в России. Версия президента «Ростова»

23:20
Матиас Норманн. Фото ФК "Ростов".
Матиас Норманн. Фото ФК "Ростов".
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц на первое место поставил полузащитника ростовчан Матиаса Норманна. Также в его пятерку вошли: Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Самюэль Жиго («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).

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