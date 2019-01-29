Кто будет выше - "Спартак" или "Локо"? Расклад перед решающим матчем в Дохе

В случае победы "Локомотива" по пенальти над "Спартаком" в последнем матче Кубка Матч Премьер у обеих команд будет одинаковое количество очков - по семь. Напомним, что за победу по пенальти дается два очка, за поражение - одно. В этом случае возникает вопрос - кто будет выше?
|
|
|
И
|
В
|
ВП
|
П
|
ПП
|
М
|
О
|
1
|
Спартак
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
5-1
|
6
|
2
|
Локомотив
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4-2
|
5
|
3
|
Зенит
|
3
|
1
|
0
|
2
|
0
|
6-6
|
3
|
4
|
Ростов
|
3
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2-8
|
1
ВП - выигрыши по пенальти, ПП - поражения по пенальти.
29 января. Спартак - Локомотив.
Ответ на этот вопрос дает регламент турнира - в случае равного количества очков будет выше команда с наилучшей разницей забитых и пропущенных голов. На данном этапе она лучше у красно-белых - "+4" против "+2" у железнодорожников. Очевидно, что если будет серия пенальти, то данные цифры не изменятся - в основное время будет зафиксирована ничья, которая никак не скажется на разнице забитых и пропущенных. "Спартак" в этом случае будет победителем турнира независимо от того, как завершится серия пенальти. "Локомотив" может стать обладателем Кубка только в одном случае - если одержит победу в основное время. (Алексей МОРОЗ)
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