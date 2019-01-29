15:38 | Футбол — РПЛ

Кто будет выше - "Спартак" или "Локо"? Расклад перед решающим матчем в Дохе

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В случае победы "Локомотива" по пенальти над "Спартаком" в последнем матче Кубка Матч Премьер у обеих команд будет одинаковое количество очков - по семь. Напомним, что за победу по пенальти дается два очка, за поражение - одно. В этом случае возникает вопрос - кто будет выше?

 

 

И

В

ВП

П

ПП

М

О

1

Спартак

2

2

0

0

0

5-1

6

2

Локомотив

2

1

1

0

0

4-2

5

3

Зенит

3

1

0

2

0

6-6

3

4

Ростов

3

0

0

2

1

2-8

1

ВП - выигрыши по пенальти, ПП - поражения по пенальти.

29 января. Спартак - Локомотив.

Ответ на этот вопрос дает регламент турнира - в случае равного количества очков будет выше команда с наилучшей разницей забитых и пропущенных голов. На данном этапе она лучше у красно-белых - "+4" против "+2" у железнодорожников. Очевидно, что если будет серия пенальти, то данные цифры не изменятся - в  основное время будет зафиксирована ничья, которая никак не скажется на разнице забитых и пропущенных. "Спартак" в этом случае будет победителем турнира независимо от того, как завершится серия пенальти. "Локомотив" может стать обладателем Кубка только в одном случае - если одержит победу в основное время. (Алексей МОРОЗ)

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