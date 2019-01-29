Кто будет выше - "Спартак" или "Локо"? Расклад перед решающим матчем в Дохе

В случае победы "Локомотива" по пенальти над "Спартаком" в последнем матче Кубка Матч Премьер у обеих команд будет одинаковое количество очков - по семь. Напомним, что за победу по пенальти дается два очка, за поражение - одно. В этом случае возникает вопрос - кто будет выше?

И В ВП П ПП М О 1 Спартак 2 2 0 0 0 5-1 6 2 Локомотив 2 1 1 0 0 4-2 5 3 Зенит 3 1 0 2 0 6-6 3 4 Ростов 3 0 0 2 1 2-8 1

ВП - выигрыши по пенальти, ПП - поражения по пенальти.

29 января. Спартак - Локомотив.

Ответ на этот вопрос дает регламент турнира - в случае равного количества очков будет выше команда с наилучшей разницей забитых и пропущенных голов. На данном этапе она лучше у красно-белых - "+4" против "+2" у железнодорожников. Очевидно, что если будет серия пенальти, то данные цифры не изменятся - в основное время будет зафиксирована ничья, которая никак не скажется на разнице забитых и пропущенных. "Спартак" в этом случае будет победителем турнира независимо от того, как завершится серия пенальти. "Локомотив" может стать обладателем Кубка только в одном случае - если одержит победу в основное время. (Алексей МОРОЗ)

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