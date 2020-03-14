Матч 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Зенит» — «Урал» пройдет при закрытой крыше стадиона «Газпром Арена». Об этом сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.