Крыша «Газпром Арены» на матче «Зенит» — «Урал» будет закрытой
10:59
Матч 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Зенит» — «Урал» пройдет при закрытой крыше стадиона «Газпром Арена». Об этом сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых.
??? @gazprom_arena #ЗенитУрал pic.twitter.com/NJ9wh4xt03— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 14, 2020
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
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