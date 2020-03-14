РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Крыша «Газпром Арены» на матче «Зенит» — «Урал» будет закрытой

10:59
Теги:

Матч 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Зенит» — «Урал» пройдет при закрытой крыше стадиона «Газпром Арена». Об этом сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Зенит — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10532
Все опросы
«Зенит» — в 6 очках от «Краснодара». Он все равно станет чемпионом?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир