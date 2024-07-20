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Сегодня, 09:45

«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.15

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» начнется в 17.15
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в рамках 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и по подписке на «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.15 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Крылья Советов» финишировали на 9-й строчке, набрав 41 очко.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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