«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.15
«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в рамках 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 17:30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и по подписке на «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.15 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.
В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Крылья Советов» финишировали на 9-й строчке, набрав 41 очко.
РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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1
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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