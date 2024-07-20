Личка ответил, в чем прибавил Тюкавин по ходу прошлого сезона
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о прогрессе форварда Константина Тюкавина.
— Лучшим игроком чемпионата признан Тюкавин. Он рос по ходу чемпионата?
— Да, Тюка начинал в «Динамо» резервистом, прошлый сезон тоже выходил на замены, а в этом был крайне полезен команде. 15 забил, 10 отдал, 25 очков по системе «гол+пас» — это очень солидно. И он будет еще расти. Разве что осенью был неудачный отрезок — 3-4 матча. В игре с «Локомотивом» я посадил Тюку на лавку, играл Федя. Это помогло — Костя вернулся в состав и начал стабильно забивать, больше сомнений в его месте на поле уже не возникало.
— Вы говорили, что ветеранов подталкивать нельзя, а 20-летних иногда надо. Тюкавина подталкивали?
— Да, его тоже. Молодые же все думают, что когда ты провел 2-3 матча, то уже все хорошо и ты будешь играть всегда. Порой теряют концентрацию, недорабатывают на тренировках. Также и с Тюкавиным было. А я хочу, чтобы нападающие бегали и после потери мяча. Без мяча даже в два раза больше, прессинговали. Нельзя 10 минут подвигаться, а потом 15 минут отдыхать. В этом направлении Тюкавин заметно прибавил в течение сезона. В первые пару месяцев он никогда не пробегал десяти километров за матч. Если взять последние пару месяцев — во всех матчах больше 10. Но и не только в этом компоненте стал лучше. У него и интенсивность на спринтах возросла. В общем, физически заметно прибавил, что сказалось на игре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -