Личка ответил, в чем прибавил Тюкавин по ходу прошлого сезона

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о прогрессе форварда Константина Тюкавина.

— Лучшим игроком чемпионата признан Тюкавин. Он рос по ходу чемпионата?

— Да, Тюка начинал в «Динамо» резервистом, прошлый сезон тоже выходил на замены, а в этом был крайне полезен команде. 15 забил, 10 отдал, 25 очков по системе «гол+пас» — это очень солидно. И он будет еще расти. Разве что осенью был неудачный отрезок — 3-4 матча. В игре с «Локомотивом» я посадил Тюку на лавку, играл Федя. Это помогло — Костя вернулся в состав и начал стабильно забивать, больше сомнений в его месте на поле уже не возникало.

— Вы говорили, что ветеранов подталкивать нельзя, а 20-летних иногда надо. Тюкавина подталкивали?

— Да, его тоже. Молодые же все думают, что когда ты провел 2-3 матча, то уже все хорошо и ты будешь играть всегда. Порой теряют концентрацию, недорабатывают на тренировках. Также и с Тюкавиным было. А я хочу, чтобы нападающие бегали и после потери мяча. Без мяча даже в два раза больше, прессинговали. Нельзя 10 минут подвигаться, а потом 15 минут отдыхать. В этом направлении Тюкавин заметно прибавил в течение сезона. В первые пару месяцев он никогда не пробегал десяти километров за матч. Если взять последние пару месяцев — во всех матчах больше 10. Но и не только в этом компоненте стал лучше. У него и интенсивность на спринтах возросла. В общем, физически заметно прибавил, что сказалось на игре.