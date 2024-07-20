Личка ответил, почему отпустил Бальбуэну на Олимпиаду и кто будет капитаном «Динамо» вместо него
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о том, кто будет капитаном команды в связи с отъездом Фабиана Бальбуэны на Олимпиаду-2024.
— Бальбуэну легко отпустили на Олимпиаду?
— Понятно, что мы теряем капитана и сильного центрального защитника. Но Олимпиада — большой турнир. Она бывает раз в четыре года. Ты можешь попасть на нее раз в жизни. Фабиан пришел с просьбой, я ответил согласием и добавил, что надо договариваться с клубом, потому что он платит зарплату. В итоге пошли Фабиану навстречу. Так поступило не только «Динамо» — многие клубы отпустили своих игроков на Олимпийские игры.
— Правда, что вас когда-то не отпустили на Олимпиаду?
— Да, когда я был молодой. В том возрасте относишься к таким вещам спокойнее. Сейчас возвращаюсь назад и чуть-чуть жалею об этом. Это была сиднейская Олимпиада-2000.
— Кто вместо Фабиана будет капитаном в первых турах?
— Фомин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -