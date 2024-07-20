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Сегодня, 10:00

Личка ответил, почему отпустил Бальбуэну на Олимпиаду и кто будет капитаном «Динамо» вместо него

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о том, кто будет капитаном команды в связи с отъездом Фабиана Бальбуэны на Олимпиаду-2024.

— Бальбуэну легко отпустили на Олимпиаду?

— Понятно, что мы теряем капитана и сильного центрального защитника. Но Олимпиада — большой турнир. Она бывает раз в четыре года. Ты можешь попасть на нее раз в жизни. Фабиан пришел с просьбой, я ответил согласием и добавил, что надо договариваться с клубом, потому что он платит зарплату. В итоге пошли Фабиану навстречу. Так поступило не только «Динамо» — многие клубы отпустили своих игроков на Олимпийские игры.

— Правда, что вас когда-то не отпустили на Олимпиаду?

— Да, когда я был молодой. В том возрасте относишься к таким вещам спокойнее. Сейчас возвращаюсь назад и чуть-чуть жалею об этом. Это была сиднейская Олимпиада-2000.

— Кто вместо Фабиана будет капитаном в первых турах?

— Фомин.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Фабиан Бальбуэна
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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