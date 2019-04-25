На игре "Крыльев Советов" с "Уралом" в матче 25-го тура чемпионата России ожидается до 14 тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Матч "Крылья Советов" – "Урал" состоится сегодня, 25 апреля. Начало – в 18.30 по московскому времени.

"Крылья" занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 27 очков. "Урал" с 30-ю баллами располагается на 11-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр