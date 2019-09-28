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«Крылья Советов» — «Тамбов»: за что назначен пенальти в ворота гостей?

16:07
«Крылья Советов» — «Тамбов». «Крылья Советов» — «Тамбов». «Крылья Советов» — «Тамбов».
«Крылья Советов» — «Тамбов».
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На 71-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Тамбов» (2:0) при счете 0:0 арбитр Сергей Иванов назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Решение судьи следует признать ошибочным — ни на одном из двух повторов не видно, что тамбовский защитник Таказов нарушил правила в борьбе с Канунниковым. Наоборот, в том эпизоде нападающий самарцев ударил соперника ногой по ноге. Получается, Канунникову удалось обмануть рефери и заработать очень важный пенальти. (Александр Бобров)

Крылья Советов — Тамбов

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