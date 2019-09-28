«Крылья Советов» — «Тамбов»: Канунников забил первый мяч в сезоне
15:36
Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников увеличил преимущество своей команды в матче 11-го тура с «Тамбовом» — 2:0.
Александр Соболев обыграл двух соперников и выкатил мяч точно на ногу Канунникову, который с близкого расстояния расстрелял голкипера гостей Гиорги Шелию. Для Канунникова это первый мяч в сезоне.
? Максим Канунников воспользовался роскошной передачей Александра Соболева и удвоил преимущество хозяев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
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