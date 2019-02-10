11:15 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" сыграют с латвийским "Спартаком" и "Кайсаром"

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Официальный Твиттер "Крыльев Советов" сообщил, что самарская команда проведет две встречи 12 февраля. Матч с латвийским "Спартаком" начнется в 12.00 (по мск), а игра с казахстанским "Кайсаром" в 16.00 (по мск).

Обе встречи пройдут на поле Gloria Sports Arena.

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