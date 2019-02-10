"Крылья Советов" сыграют с латвийским "Спартаком" и "Кайсаром"

Официальный Твиттер "Крыльев Советов" сообщил, что самарская команда проведет две встречи 12 февраля. Матч с латвийским "Спартаком" начнется в 12.00 (по мск), а игра с казахстанским "Кайсаром" в 16.00 (по мск).
Обе встречи пройдут на поле Gloria Sports Arena.
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12 февраля "Крылья Советов" проведут сразу две игры. Матч с латвийским "Спартаком" начнется в 13-00, а игра с казахстанским "Кайсаром" в 17-00. Обе игры пройдут на поле Gloria Sports Arena. (Время самарское)– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 10 февраля 2019 г.
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