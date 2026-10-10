«Крылья Советов» — «Спартак»: Рахманович потерял сознание после фола Зобнина

Нападающий «Крыльев Советов» Амар Рахманович потерял сознание в матче против «Спартака» в 10-м туре РПЛ.

Во время атаки самарцев в 32-летнего боснийца врезался Роман Зобнин. Рахманович упал и несколько минут приходил в себя.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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