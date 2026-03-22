«Крылья Советов» — «Рубин»: время начала матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 22 марта

«Крылья Советов» примут «Рубин» в рамках 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 22 марта. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 16:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 21 тура премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 29 очками располагается на восьмой строчке в чемпионате России.

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