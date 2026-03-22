Гришин: «ЦСКА оживет, когда наберет 12 очков в следующих четырех турах!»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о победе армейцев над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре чемпионата России.
— ЦСКА оживает?
— Армейцы победили. Но оживают ли они? Надо же делать скидку и на соперника. И Махачкала, и следующие четыре команды в чемпионате, считаю, ЦСКА точно по зубам. Так что рано делать выводы только по одной встрече. Да и то вчера некоторые вещи насторожили.
— Какие?
— При счете 2:1 гости имели два хороших момента. Забей они, непонятно, как все повернулось бы.
— Ожидали, что в центре обороны выйдут Данилов и Лукин?
— Штаб Челестини пошел на масштабную перестройку. Но матч показал, что Лукин и Данилов многовато ошибаются. И если махачкалинцы их частенько прощали, то более сильные форварды свои моменты, боюсь, реализуют.
— Думаете, что Рейс и Жоау Виктор на этих позициях сыграли бы надежнее?
— Сложно сказать. Тут Челестини перебирает варианты. Прежняя ставка не сыграла, он дал шанс россиянам. Решился на такие перемены.
— Игра Кармо стала для вас настоящим откровением?
— Вчера выглядел хорошо. Если раньше он выходил только на замену и я не мог толком составить о нем впечатления, то в первом тайме против Махачкалы забил и отдал. Сделал разницу. Но мы любим превозносить футболиста после всего лишь одной удачной встречи, называть его звездой... Давайте подождем. Да, был хорош до перерыва, а во втором тайме смотрелся уже не так ярко. При этом думаю, что в следующем туре мы увидим его в старте. Круговой показал, что способен удачно заменить Мойзеса. Кармо сыграет на позиции Кругового.
— Значит, есть жизнь в ЦСКА без Мойзеса?
— Есть, но с одной оговоркой. Когда ЦСКА принимает дома Махачкалу. Против условного «Зенита» без Мойзеса будет тяжеловато. Я опять же призываю сейчас не говорить о том, что команда выздоровела. Календарь благоволит армейцам. Дальше у них «Акрон», «Сочи», «Крылья» и «Ростов». Надо брать 12 очков. Только так! Вот тогда и можно будет сказать о том, что команда ожила! А так... Одна победа сейчас ничего не поменяла, — отметил Гришин.
ЦСКА набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 4 апреля на выезде сыграет с «Акроном».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1