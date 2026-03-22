Гришин: «ЦСКА оживет, когда наберет 12 очков в следующих четырех турах!»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о победе армейцев над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре чемпионата России.

— ЦСКА оживает?

— Армейцы победили. Но оживают ли они? Надо же делать скидку и на соперника. И Махачкала, и следующие четыре команды в чемпионате, считаю, ЦСКА точно по зубам. Так что рано делать выводы только по одной встрече. Да и то вчера некоторые вещи насторожили.

— Какие?

— При счете 2:1 гости имели два хороших момента. Забей они, непонятно, как все повернулось бы.

— Ожидали, что в центре обороны выйдут Данилов и Лукин?

— Штаб Челестини пошел на масштабную перестройку. Но матч показал, что Лукин и Данилов многовато ошибаются. И если махачкалинцы их частенько прощали, то более сильные форварды свои моменты, боюсь, реализуют.

— Думаете, что Рейс и Жоау Виктор на этих позициях сыграли бы надежнее?

— Сложно сказать. Тут Челестини перебирает варианты. Прежняя ставка не сыграла, он дал шанс россиянам. Решился на такие перемены.

— Игра Кармо стала для вас настоящим откровением?

— Вчера выглядел хорошо. Если раньше он выходил только на замену и я не мог толком составить о нем впечатления, то в первом тайме против Махачкалы забил и отдал. Сделал разницу. Но мы любим превозносить футболиста после всего лишь одной удачной встречи, называть его звездой... Давайте подождем. Да, был хорош до перерыва, а во втором тайме смотрелся уже не так ярко. При этом думаю, что в следующем туре мы увидим его в старте. Круговой показал, что способен удачно заменить Мойзеса. Кармо сыграет на позиции Кругового.

— Значит, есть жизнь в ЦСКА без Мойзеса?

— Есть, но с одной оговоркой. Когда ЦСКА принимает дома Махачкалу. Против условного «Зенита» без Мойзеса будет тяжеловато. Я опять же призываю сейчас не говорить о том, что команда выздоровела. Календарь благоволит армейцам. Дальше у них «Акрон», «Сочи», «Крылья» и «Ростов». Надо брать 12 очков. Только так! Вот тогда и можно будет сказать о том, что команда ожила! А так... Одна победа сейчас ничего не поменяла, — отметил Гришин.

ЦСКА набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 4 апреля на выезде сыграет с «Акроном».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max