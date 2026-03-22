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Гришин: «ЦСКА оживет, когда наберет 12 очков в следующих четырех турах!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о победе армейцев над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре чемпионата России.

— ЦСКА оживает?

— Армейцы победили. Но оживают ли они? Надо же делать скидку и на соперника. И Махачкала, и следующие четыре команды в чемпионате, считаю, ЦСКА точно по зубам. Так что рано делать выводы только по одной встрече. Да и то вчера некоторые вещи насторожили.

— Какие?

— При счете 2:1 гости имели два хороших момента. Забей они, непонятно, как все повернулось бы.

— Ожидали, что в центре обороны выйдут Данилов и Лукин?

— Штаб Челестини пошел на масштабную перестройку. Но матч показал, что Лукин и Данилов многовато ошибаются. И если махачкалинцы их частенько прощали, то более сильные форварды свои моменты, боюсь, реализуют.

— Думаете, что Рейс и Жоау Виктор на этих позициях сыграли бы надежнее?

— Сложно сказать. Тут Челестини перебирает варианты. Прежняя ставка не сыграла, он дал шанс россиянам. Решился на такие перемены.

— Игра Кармо стала для вас настоящим откровением?

— Вчера выглядел хорошо. Если раньше он выходил только на замену и я не мог толком составить о нем впечатления, то в первом тайме против Махачкалы забил и отдал. Сделал разницу. Но мы любим превозносить футболиста после всего лишь одной удачной встречи, называть его звездой... Давайте подождем. Да, был хорош до перерыва, а во втором тайме смотрелся уже не так ярко. При этом думаю, что в следующем туре мы увидим его в старте. Круговой показал, что способен удачно заменить Мойзеса. Кармо сыграет на позиции Кругового.

— Значит, есть жизнь в ЦСКА без Мойзеса?

— Есть, но с одной оговоркой. Когда ЦСКА принимает дома Махачкалу. Против условного «Зенита» без Мойзеса будет тяжеловато. Я опять же призываю сейчас не говорить о том, что команда выздоровела. Календарь благоволит армейцам. Дальше у них «Акрон», «Сочи», «Крылья» и «Ростов». Надо брать 12 очков. Только так! Вот тогда и можно будет сказать о том, что команда ожила! А так... Одна победа сейчас ничего не поменяла, — отметил Гришин.

ЦСКА набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 4 апреля на выезде сыграет с «Акроном».

Лусиано и&nbsp;Давид Волк в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Мх (3:1) 21&nbsp;марта.Перспективы Лукина и Данилова. Что с Лусиано? Почему меняют Баринова? Гришин — о победе ЦСКА

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Александр Гришин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

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П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

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Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

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Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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