«Динамо» — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» и «Зенит» сыграют в 22-м туре чемпионата России в воскресенье, 22 марта. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Зенит».

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Зенит» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 13:45. Газовик (Оренбург)

После 21 тура премьер-лиги «Динамо» набрало 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в чемпионате России.

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