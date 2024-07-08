«Крылья Советов» начнут сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против «Зенита». Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр ростовской команды.

«Крылья Советов»: расписание матчей на лето 2024

20 июля, суббота

17:30. «Крылья Советов» — «Зенит» — Премьер-Лига, 1-й тур

26 июля, пятница

18:00. «Крылья Советов» — «Ростов» — Премьер-Лига, 2-й тур

1 августа, четверг

19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» — Кубок России, 1-й тур

5 августа, понедельник

20:00. «Спартак» — «Крылья Советов» — Премьер-Лига, 3-й тур

11 августа, воскресенье

17:30. «Крылья Советов» — «Факел» — Премьер-Лига, 4-й тур

14 августа, среда

19:30. «Крылья Советов» — «Спартак «— Кубок России, 2-й тур

17 августа, суббота

17:00. «Динамо» — «Крылья Советов» — Премьер-Лига, 5-й тур

25 августа, воскресенье

18:00. «Крылья Советов» — «Пари НН» — Премьер-Лига, 6-й тур

28 августа, среда

19:30. «Динамо» — «Крылья Советов» — Кубок России, 3-й тур

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 9-е место в чемпионате России.

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