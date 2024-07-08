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Сегодня, 22:06

В «Црвене Звезде» считают, что ничья с «Зенитом» была бы справедливым результатом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в разговоре с «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против «Зенита» (2:1) в рамках Летнего кубка.

«Игроки все еще не в оптимальной форме, потому что у них в разгаре летняя подготовка. «Зенит» был лучше в первом тайме, а «Црвена Звезда» — во втором. Возможно, ничья была бы самым справедливым результатом», — сказал Терзич «СЭ».

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Ранее сине-бело-голубые обыграли на Летнем кубке «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес» (1:0).

13 июля команда Сергея Семака сыграет против «Краснодара» в Суперкубке России. Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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