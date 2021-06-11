Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Крылья Советов» проведут два товарищеских матча с «Уралом»

17:17
Теги:

«Крылья Советов» и «Урал» договорились о проведении двух товарищеских матчей. Игры пройдут 11 и 18 июля.

После сборов в Сербии «Крылья» отправятся в Екатеринбург, где состоится первый матч. Через неделю команда отправится в Самару.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 самарский клуб стал чемпионом ФНЛ и вышел в РПЛ.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Регламент Евро-2020: что нужно России, чтобы выйти из группы
«Шансов нет». Оргкомитет Евро-2020 рассказал, смогут ли россияне посетить матч в Дании

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд