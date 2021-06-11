«Крылья Советов» проведут два товарищеских матча с «Уралом»

«Крылья Советов» и «Урал» договорились о проведении двух товарищеских матчей. Игры пройдут 11 и 18 июля.

После сборов в Сербии «Крылья» отправятся в Екатеринбург, где состоится первый матч. Через неделю команда отправится в Самару.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 самарский клуб стал чемпионом ФНЛ и вышел в РПЛ.