«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА
23:00
«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Из-за дисквалификации матч пропустят Максим Карпов и Срджан Мияйлович. Также из-за травм не смогут помочь команде Паул Антон, Дмитрий Комбаров, Денис Якуба и Максим Канунников.
Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 19:00 мск.
Основной состав «Крыльев Советов» прибыл на игру с ЦСКАhttps://t.co/AmaUnR7u85— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 23, 2019
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