«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА

«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Из-за дисквалификации матч пропустят Максим Карпов и Срджан Мияйлович. Также из-за травм не смогут помочь команде Паул Антон, Дмитрий Комбаров, Денис Якуба и Максим Канунников.

Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 19:00 мск.