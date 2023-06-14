«Ахмат» подписал защитника «Чайки» Волкова
«Чайка» объявила о переходе защитника Владислава Волкова в «Ахмат».
Срок контракта 23-летнего россиянина с грозненским клубом рассчитан на 4 года.
Волков выступал за «Чайку» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 27 матчах за «Чайку».
Источник: https://t.me/chaykafc/4797
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|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
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|30
|13
|9
|8
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|48
|
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|58-55
|46
|
8
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|11
|54-46
|45
|
9
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|30
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|6
|11
|49-45
|45
|
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|5
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|38
|
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|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
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|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
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|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
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|22-61
|13
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
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Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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