«Ахмат» подписал защитника «Чайки» Волкова

«Чайка» объявила о переходе защитника Владислава Волкова в «Ахмат».

Срок контракта 23-летнего россиянина с грозненским клубом рассчитан на 4 года.

Волков выступал за «Чайку» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 27 матчах за «Чайку».