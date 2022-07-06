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Сегодня, 12:43

Президент «Оренбурга» заявил, что «Химки» и «Факел» также не поддержали идею проведения Кубка РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» рассказал, какие клубы не поддержали идею проведения Кубка РПЛ.

«Официального голосования не было. Был опрос клубов. «Химки» и «Факел» тоже высказали свои вопросы. «Химки» высказали сомнения в том, что клубам хватит глубины состава играть в трех турнирах. Это обычные трансферные опасения», — сказал Еремякин «СЭ».

Ранее появилась информация, что представители 13 команд выступили за проведение Кубка лиги, а 3 — против.

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.

Футбол
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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