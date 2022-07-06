Президент «Оренбурга» заявил, что «Химки» и «Факел» также не поддержали идею проведения Кубка РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» рассказал, какие клубы не поддержали идею проведения Кубка РПЛ.

«Официального голосования не было. Был опрос клубов. «Химки» и «Факел» тоже высказали свои вопросы. «Химки» высказали сомнения в том, что клубам хватит глубины состава играть в трех турнирах. Это обычные трансферные опасения», — сказал Еремякин «СЭ».

Ранее появилась информация, что представители 13 команд выступили за проведение Кубка лиги, а 3 — против.

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.