«Крылья Советов», «Пари НН» и «Балтика» интересуются сербским защитником

Агент Алиц Мирсад, представляющий интересы защитника «Васланд-Беверена» Александра Вукотича, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил об интересе трех клубов РПЛ к игроку.

«Некоторые клубы из РПЛ интересуются защитником Вукотичем, мы общаемся, но пока нет ничего конкретного. У нас есть предложение из второго немецкого дивизиона. Мы выбираем для игрока лучший вариант продолжения карьеры. Также поступают звонки из Азии, Китая. Могу сказать, что «Пари НН», «Балтика», «Крылья Советов» интересуются, они делали запрос в агентство и запрашивали информацию по доступности игрока. Ведь он серб, а русские для них братья, и все такое. Повторюсь, ничего конкретного пока нет», — сказал Мирсад «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний сербский футболист провел 30 матчей за «Васланд-Беверен» и забил 2 гола.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. Контракт Вукотича с «Васланд-Бевереном» истекает в июле 2023-го.