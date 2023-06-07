Гендиректор «Кайрата» Есимов: «Решение по выкупу Баньяка за «Пари НН»

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов ответил на вопрос о будущем защитника Маки Баньяка, который выступает на правах аренды за «Пари НН».

«Мы на связи с «Пари НН». По выкупу Баньяка решение за ними», — цитирует Есимова Sport24.

Баньяк перешел в «Пари НН» на правах аренды из «Кайрата» с правом выкупа в конце января. Камерунский защитник не успел провести за нижегородскую команду ни одной игры в РПЛ. Он порвал мениск на тренировке и выбыл до конца сезона.