17:41 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" открыли счет в матче с ЦСКА

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"Крылья Советов" открыли счет в матче первого тура чемпионата России против ЦСКА.

На 51-й минуте встречи Александр Соболев получил мяч в центре штрафной после навеса, скинул мяч и с разворота пробил низом в угол ворот Игоря Акинфеева.

 

Крылья Советов - ЦСКА

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