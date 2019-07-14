"Крылья Советов" открыли счет в матче с ЦСКА

"Крылья Советов" открыли счет в матче первого тура чемпионата России против ЦСКА.

На 51-й минуте встречи Александр Соболев получил мяч в центре штрафной после навеса, скинул мяч и с разворота пробил низом в угол ворот Игоря Акинфеева.

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