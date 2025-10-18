Агкацев считает Акинфеева звездой мирового масштаба

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Можно ли считать Акинфеева звездой мирового масштаба?

— По его рекордам, карьере, думаю да. Не могу судить, но он входит в топ-мировых вратарей по своей карьере, рекордам и своей биографии.

Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. На счету 39-летнего голкипера 809 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых вратарь пропустил 727 мячей. 335 из этих игр он провел на ноль.

Вместе с московской командой Акинфеев становился обладателем Кубка УЕФА (2005), шесть раз выигрывал чемпионат России, по восемь раз — Кубок и Суперкубок страны.

За сборную России Акинфеев провел 111 матчей. Он объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.