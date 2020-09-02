«Крылья Советов» объявили об уходе Пруцева в «Сочи». Он присоединился к самарцам месяц назад

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Данил Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи».

В заявлении на официальном сайте самарцев сообщается, что сочинцы воспользовались пунктом об отступных, прописанном в контракте 20-летнего россиянина. Пруцев перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» 31 июля 2020 года.

— Несмотря на то, что я провел в «Крыльях» не так много времени, отмечу, что в Самаре у нас за короткий срок сложился хороший коллектив, — приводит пресс-служба самарцев слова Пруцева. — «Крылья Советов» — большой клуб, здесь есть все условия для того, чтобы решать серьезные задачи. Хочу пожелать команде удачи и возвращения в РПЛ по окончании этого сезона. Я принял решение продолжить свою карьеру в «Сочи» в своем родном Краснодарском крае. Это мой выбор, и я благодарен «Крыльям» за то, что они пошли мне навстречу.

Пруцев провел за «Крылья Советов» 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.