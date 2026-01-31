Экс-полузащитник «Спартака» Кариока завершил карьеру

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока объявил о завершении карьеры.

«Настало время благодарить футбол. За то, что он научил меня, бросил мне вызов и позволил жить мечтами, которые останутся со мной навсегда. За клубы, в которых я играл, товарищей по команде, персонал, болельщиков и всех, кто был на этом пути. Окончание карьеры — это конец цикла с сердцем, полным благодарности. Спасибо, футбол», — написал Кариока в социальных сетях.

Последним клубом Кариоки стал мексиканский «Тигрес», за который он выступал с 2017 по 2025 годы. С 2009 по 2015 годы хавбек играл в «Спартаке», за который провел 139 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

Также Кариока выступал в «Гремио», «Васко да Гама» и «Атлетико Минейро».