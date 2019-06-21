"Крылья Советов" на сборе в Австрии сыграют с российским клубом

"Крылья Советов" назвали соперников по контрольным матчам на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

29 июня самарцы встретятся с футбольным клубом "Хайдук" из Хорватии. 6 июля "Крылья" сыграют со словенской командой "Целе".

В заключительный день сбора, 7 июля, соперником команды станет "Краснодар"​. Точное время контрольных матчей будет сообщено позднее.

В сезоне 2018/19 "Крылья Советов" заняли 13-е место в чемпионате России.

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