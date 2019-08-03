"Крылья Советов" – "Локомотив": видео всех голов

"Крылья Советов" в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги проиграли "Локомотиву" (1:2).
Федор Смолов, 15 – 0:1.
Федор Смолов открывает счет своим голам в новом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
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Александр Соболев, 88 – 1:1.
📹 Четвертый мяч Александра Соболева в этом сезоне РПЛ!#КрыльяЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/gMlsPGAhoR— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
Гжегож Крыховяк, 90+4 – 1:2.
💪🏻 Победный гол «Локомотива» в матче против «Крыльев Советов»!#КрыльяЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/rdDw6d7ecc— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
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