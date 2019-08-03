18:35 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" – "Локомотив": видео всех голов

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"Крылья Советов" в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги проиграли "Локомотиву" (1:2).

Федор Смолов, 15 – 0:1.

Александр Соболев, 88 – 1:1.

Гжегож Крыховяк, 90+4 – 1:2.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Крылья Советов - Локомотив

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/​

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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