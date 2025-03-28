«Крылья Советов» — «Локомотив»: Олейников довел счет до разгромного

«Крылья Советов» забили третий мяч в ворота «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ — 3:0.

На 32-й минуте отличился Иван Олейников.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив»