«Крылья Советов» — «Локомотив»: самарцы забили четвертый мяч

«Крылья Советов» забили четвертый мяч в ворота «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ — 4:0.

На 41-й минуте отличился Гленн Бейл.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив»