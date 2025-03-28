Агент Халка: форвард приглашен на празднование столетия «Зенита»

Агент бывшего нападающего «Зенита» Халка, который выступает за «Атлетико Минейро», рассказал, что форвард получил приглашение на празднование столетия клуба.

Сине-бело-голубые отметят столетний юбилей в мае.

«Халк получил приглашение посетить столетие «Зенита». Пока он не может ответить, так как ему нужно проверить расписание матчей в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес», — цитирует РИА «Новости Спорт» агента.

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Он провел за российский клуб 148 матчей, забил 77 голов и сделал 59 результативных пасов.