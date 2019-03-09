"Крылья Советов" – "Енисей": Самедов и Ананидзе сыграют за самарцев с первых минут

Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Енисея" на матч 19-го тура чемпионата России. Отметим, что у самарской команды с первых минут на поле выйдут полузащитники Александр Самедов и Джано Ананидзе.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": Рыжиков – Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Самарджич – Самедов, Ананидзе, Антон – Корниленко, Канунников. Запасные: Конюхов, Овсянников, Зотов, Карпов, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Киселев, Яковлев, Шейдаев.

"Енисей": Юрченко – Ятченко, Кичин, Занев, Данченко – Торбинский, Зотов, Савичев, Огуде, Сарр – Саркисов. Запасные: Нестеренко, Едапин, Рожков, Грицаенко, Захаров, Комолов, Комков, Семакин, Хубулов, Костюков, Кутьин.

Матч "Крылья Советов" – "Енисей" начнется в 14.00 (мск). "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи