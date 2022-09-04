«Крылья Советов» — ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В воскресенье, 4 сентября , состоится матч 8-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут ЦСКА. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне армейцы дважды обыграли самарский клуб: 3:1 и 1:0. В последний раз «Крылья» побеждали ЦСКА в первом круге сезона-2019/20 (2:0).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».