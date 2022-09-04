Андрей Мостовой: «Летом были предложения. Но я хочу доказать, что не просто так в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал, почему решил остаться в команде, несмотря на предложения от других клубов.
— Когда ты узнал, что берут Бакаева, а затем Мантуана, как отреагировал?
— Мантуан пришел вместо Юри Алберто, который весной играл на моей позиции — один ушел, а другой пришел. Да и на переход Баки спокойно отреагировал: конкуренция — это нормально. Давно же шли новости о том, что он станет игроком «Зенита».
— Тебя не бесили разговоры о том, что Бакаев вытеснит Мостового, и что тебе одна дорога — в аренду?
— Да нет. Помню, был на отдыхе в Турции и увидел новость: «Бакаев перейдет в «Зенит», а Мостовой уйдет в «Сочи». Это, видимо, просто чьи-то домыслы.
— Хоть раз за лето тебе поступало предложение об аренде или трансфере?
— Да, и не одно. Но в межсезонье, а не по ходу сезона.
— Почему ты отказался?
— Я играю за «Зенит», за чемпиона России. Да, можно пойти в другую команду и быть там на ведущих ролях. Но я хочу быть лучшим не только в своей команде, а во всем чемпионате. «Зенит» — фаворит лиги, и хочется добиться всего именно здесь, самому себе доказать, что ты тут не просто так. Безусловно, в плохие времена такие мысли возникают, но это у каждого футболиста. Предложения были, спрашивали. Но на тот момент даже сезон не начался. О чем говорить? Какой смысл?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1