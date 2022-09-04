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4 сентября, 13:44

Дуглас Сантос назвал нынешний «Спартак» лучшим за три последних года

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дуглас Сантос и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью matchtv.ru высоко оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне, которые после семи матчей РПЛ отстают от питерцев всего на один балл.

— Впереди игра со «Спартаком». Будет ли это более серьезная битва, чем в последние годы, ведь красно?белые сейчас наступают вам на пятки?

— Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.

4 сентября в Москве «Спартак» примет «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20.00 (мск). В нынешнем сезоне команды уже встречались: в матче за Суперкубок питерцы разгромили красно-белых со счетом 4:0.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит
Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1670332_Zashhitnik_Duglas_Santos_nazval_nyneshnij_Spartak_silnejshim_za_tri_goda_svojego_vystuplenija_za_Zenit?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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