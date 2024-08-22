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Сегодня, 19:44

«Крылья Советов» близки к подписанию хорватского защитника

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Хорватский защитник Доминик Ороз в настоящее время находится в Москве, где проходит медицинское обследование для перехода в «Крылья Советов».

В случае успешного прохождения медицинского обследования Ороз улетит из России для получения рабочей визы и уже на следующей неделе присоединится к самарской команде.

В прошлом сезоне Ороз выступал за голландский «Витесс». В 31 проведенном матче за команду защитник забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Витесс
ФК Крылья Советов (Самара)
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1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
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 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
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 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
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