«Крылья Советов» близки к подписанию хорватского защитника

Хорватский защитник Доминик Ороз в настоящее время находится в Москве, где проходит медицинское обследование для перехода в «Крылья Советов».

В случае успешного прохождения медицинского обследования Ороз улетит из России для получения рабочей визы и уже на следующей неделе присоединится к самарской команде.

В прошлом сезоне Ороз выступал за голландский «Витесс». В 31 проведенном матче за команду защитник забил два гола и отдал одну результативную передачу.