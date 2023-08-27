«Крылья Советов» — «Балтика»: гости сравняли в концовке матча
Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев забил на 89-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:1.
Игрок «Балтики» Владислав Лазарев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, где Мусаев выиграл борьбу в воздухе и головой пробил под штангу.
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|1
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|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
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|10
|
7
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|6
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|1
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|
8
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|7
|
9
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|1
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|7
|
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|1
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|
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|
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|
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|
14
|Факел
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|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
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|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
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|2
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|2 : 1
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
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