«Крылья Советов» — «Балтика»: гости сравняли в концовке матча

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев забил на 89-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:1.

Игрок «Балтики» Владислав Лазарев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, где Мусаев выиграл борьбу в воздухе и головой пробил под штангу.